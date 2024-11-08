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У Bolt поскаржилися на мобілізацію — скільки людей забрали

8 листопада 2024 17:56
Євгенія Брюховецька - редактор
У Bolt заявили про критичну ситуацію через мобілізацію
Автомобіль Bolt. Ілюстративне фото: iStock
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Зокрема, за останній рік близько 50% водіїв сервісу Bolt були мобілізовані.

Про це заявив керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик в інтерв'ю ЕП.

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За словами Павлика, автопарки, які співпрацюють з сервісом Bolt, заявили, за рік щонайменше 50% їх водіїв було мобілізовано.

"Спілкуючись з автопарками ми розуміємо, що дуже поширена ситуація, коли, наприклад автопарк знаходить водія, водій працює два-три тижні і після цього водій виходить з автопарку, тому що його мобілізували", — розповів він.

Представник Bolt зазначив, що українська юридична особа компанії має статус критичного для економіки підприємства та вже забронювала кількох своїх працівників.

Раніше голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що в Україні все йде до зниження мобілізаційного віку, але влада не дуже хоче це робити. 

Також в РНБО повідомили, що за наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч осіб. Чмут пояснив, наскільки реально мобілізувати таку кількість.

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