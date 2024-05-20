В Черновицкой области осудили работника ТЦК

Здание Сторожинецкого районного суда. Фото иллюстративное: court.gov.ua

В Черновицкой области к трем годам лишения свободы приговорили военнослужащего ТЦК. Мужчина не вышел на службу в ТЦК и сидел дома, поскольку считал, что его место на передовой, а не в военкомате.

Об этом говорится в приговоре Сторожинецкого районного суда Черновицкой области.

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Известно, что ранее ВВК признала мужчину ограниченно годным, после чего его зачислили в роту охраны ТЦК. 15 мая 2023 года он не явился на службу. Военный находился дома до 7 июня этого же года.

"Во время судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью, подтвердил все обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном акте. В суде искренне раскаялся, подчеркивая, что не будет никогда совершать преступления, а свои действия считал ошибкой. Он хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Просил его строго не наказывать и дать возможность воевать и отправить его в действующую армию", — написано в материалах дела.

Согласно решению суда, военного ТЦК признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Ранее в Минобороны заявили, что украинцы, которые до 4 мая 2024 были определены как ограниченно годные для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. Также в МОУ объяснили, в каком случае повестка считается врученной.