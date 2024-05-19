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У Міноборони пояснили, чи потрібно тимчасово непридатним повторно проходити ВЛК

19 травня 2024 18:04
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Міноборони пояснили, чи потрібно тимчасово непридатним повторно проходити ВЛК
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото ілюстративне: РБК-Україна
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Міноборони заявили, що українці, які до 4 травня 2024 року були визначені як обмежено придатні для військової служби, мають пройти повторний медичний огляд. У відомстві підкреслили, що автоматичне визначення придатності або непридатності до служби не передбачено законодавством.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у неділю, 19 травня.

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Лазуткін заявив, що військовозобов’язані особи, яким цивільні медики встановили інвалідність, повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) лише після оновлення своїх персональних даних. 

"Розпочнімо з того, що направлення військовозобов’язаних на військову-лікарську комісію може бути видане лише після оновлення персональних даних", — сказав старший лейтенант.

Лазуткін наголосив, що українці, які до 4 травня 2024 року були визначені як обмежено придатні для військової служби, мають пройти повторний медичний огляд упродовж наступних дев’яти місяців для визначення їхньої придатності. Він також підкреслив, що автоматичне визначення придатності або непридатності до служби не передбачено законодавством, і це рішення приймається виключно ВЛК.

"Автоматичного переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК", — додав військовий.

Нагадаємо, згідно із постановою Кабінету Міністрів України, повістка вважається врученою, навіть якщо громадянина, якому вона адресована, не зможуть знайти за місцем проживання. Також у цьому документі йдеться про те, що повістки можна не лише вручати особисто, а й надсилати засобами поштового зв’язку. 

Також ми розповідали про те, хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації. Згідно з новим законом про мобілізацію, студентам, які отримують другу вищу освіту того ж самого рівня, відстрочку не надаватимуть.

Україна
інвалідність
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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