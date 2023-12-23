В Черновцах работник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата — скандальное видео

Сотрудники ТЦК пытаются вручить повестку. Фото: скриншот

В Черновцах работники территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались вручить мужчине повестку. При этом мужчина пытался скрыться, из-за чего получил удар прикладом.

Об этом сообщают местные паблики.

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В Черновцах работники ТЦК напали на мужчину

В Черновцах работники ТЦК напали на мужчину во время выдачи повесток.

На видео видно, что прохожий начал убегать. Работники ТЦК настигали его и били по рукам прикладами автоматов.

Ранее мы сообщали, что украинцам за границей может понадобиться пройти проверку в ТЦК. В противном случае их банковские карты могут быть заблокированы.

Напоминаем, что в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту".