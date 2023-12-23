В Черновцах работник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата — скандальное видео
В Черновцах работники территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались вручить мужчине повестку. При этом мужчина пытался скрыться, из-за чего получил удар прикладом.
Об этом сообщают местные паблики.
В Черновцах работники ТЦК напали на мужчину
В Черновцах работники ТЦК напали на мужчину во время выдачи повесток.
На видео видно, что прохожий начал убегать. Работники ТЦК настигали его и били по рукам прикладами автоматов.
Ранее мы сообщали, что украинцам за границей может понадобиться пройти проверку в ТЦК. В противном случае их банковские карты могут быть заблокированы.
Напоминаем, что в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту".
Читайте Новини.LIVE!