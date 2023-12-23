Українців зобов'яжуть проходити перевірку в ТЦК за кордоном — яке покарання за відмову

Військовий облік України. Фото: Нацполіція

Українцям за кордоном може знадобитися пройти перевірку в ТЦК. В іншому випадку їхні банківські картки можуть бути заблоковані.

Про це повідомив нардеп та член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Ми плануємо запровадити систему військового обліку, в рамках якої всі чоловіки повинні будуть отримати спеціальні облікові картки та підтвердити свою особу в ТЦК", — сказав Івченко.

За словами нардепа, таке нововведення торкнеться навіть тих, хто живе за межами країни. Відмова від проходження цієї процедури призведе до серйозних наслідків.

"Наприклад, обмеження консульських послуг: у разі закінчення терміну дії паспорта його продовження буде неможливим. Крім того, банки вимагатимуть проходження нової ідентифікації, що включає військовий облік, що може призвести до блокування банківських карток", — уточнив він.

Нагадаємо, що представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у публічних місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані.

Крім того, адвокат Ростислав Кравець прокоментував заяви Мар'яни Безуглої про вручення повісток не лише працівниками ТЦК, а й поліцейськими. За словами фахівця, поліція не має такої функції, до того ж для цього потрібні додаткові витрати з держбюджету.