У Чернівцях працівник ТЦК вдарив чоловіка прикладом автомата — скандальне відео

Працівники ТЦК намагаються вручити повістку. Фото: скриншот

У Чернівцях працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися вручити чоловіку повістку. При цьому чоловік намагався втекти, через що отримав удар прикладом.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У Чернівцях працівники ТЦК напали на чоловіка

У Чернівцях працівники ТЦК напали на чоловіка під час видачі повісток.

На відео видно, що перехожий почав тікати почав тікати. Працівники ТЦК наздоганяли його і били по руках прикладами автоматів.

Раніше ми повідомляли, що українцям за кордоном може знадобитися пройти перевірку в ТЦК. В іншому випадку їхні банківські картки можуть бути заблоковані.

Нагадуємо, що у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання".