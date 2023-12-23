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У Чернівцях працівник ТЦК вдарив чоловіка прикладом автомата — скандальне відео

23 грудня 2023 23:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Чернівцях працівник ТЦК вдарив чоловіка прикладом автомата — скандальне відео
Працівники ТЦК намагаються вручити повістку. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Чернівцях працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися вручити чоловіку повістку. При цьому чоловік намагався втекти, через що отримав удар прикладом.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У Чернівцях працівники ТЦК напали на чоловіка під час видачі повісток. 

На відео видно, що перехожий почав тікати почав тікати. Працівники ТЦК наздоганяли його і били по руках прикладами автоматів.

Раніше ми повідомляли, що українцям за кордоном може знадобитися пройти перевірку в ТЦК. В іншому випадку їхні банківські картки можуть бути заблоковані.

Нагадуємо, що у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання".

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