У Чернівцях працівник ТЦК вдарив чоловіка прикладом автомата — скандальне відео
У Чернівцях працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися вручити чоловіку повістку. При цьому чоловік намагався втекти, через що отримав удар прикладом.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
У Чернівцях працівники ТЦК напали на чоловіка
У Чернівцях працівники ТЦК напали на чоловіка під час видачі повісток.
На відео видно, що перехожий почав тікати почав тікати. Працівники ТЦК наздоганяли його і били по руках прикладами автоматів.
Раніше ми повідомляли, що українцям за кордоном може знадобитися пройти перевірку в ТЦК. В іншому випадку їхні банківські картки можуть бути заблоковані.
Нагадуємо, що у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання".
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