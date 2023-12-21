В Черновцах военкомы силой сняли мужчину с поезда и отвезли в ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черновцах работники ТЦК и СП "обманом выманили" мужчину из поезда без вещей и документов. После этого они насильно отвезли призывника в военкомат.

Об этом сообщила коллега мужа Екатерина Вершинина.

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По ее словам, Андрей Саламатов ехал на запад Украины в командировку. Тогда его "обманом" и "насильно", без вещей и документов "выманили" из поезда военные.

Мужчина, которого насильно отвезли в ТЦК. Фото: соцсети

Затем "с применением силы и психологического давления, под угрозами в течение многих часов" заставляли подписывать "непонятные" документы, "игнорируя доказательства и имеющиеся документы". Юристов при этом вроде бы не допускали.

Впоследствии Вершинина написала, что мужа удалось освободить.

"Доказали свои аргументы, нашли средство настоять на своих правах. Это было непросто", — сообщила она.

Скриншот поста Екатерины Вершининой

Напомним, что в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.

Также мы писали, что в Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время повестки призывникам могут выдавать даже работники ЖЭКов и ОСМД.