Как получить бронь от мобилизации - у некоторых украинцев могут отобрать бронь от мобилизации - кто в зоне риска

У некоторых украинцев могут отобрать бронь от мобилизации — кто в зоне риска
В Украине продолжается мобилизация в ряды ВСУ, вызванная полномасштабным вторжением РФ 24 февраля 2022 года. Некоторые военнообязанные граждане, имевшие бронь от призыва, в этом году могут потерять право на нее.
Об этом говорится в правительственном постановлении №76.
Кто может потерять бронь от мобилизации
В документе указаны шесть причин, по которым граждане могут потерять уже полученную отсрочку от службы.
В частности, брони получают люди, работающие в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Они могут получить отсрочку службы на шесть месяцев.
Шесть причин, по которым грозит потеря брони
- Если военнообязанный потерял работу в том месте, где ему выдали бронь.
- Если по месту работы отменен мобилизационный заказ, или он уже был выполнен.
- Если предприятия, организации или учреждения, предоставившего бронь, больше нет — оно было ликвидировано.
- Место работы перестало быть важным для "оборонки" — например, больше не оказывает услуги нашим воинам.
- Когда место работы больше не является критически важным для работы украинской экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев.
- Если срок действия брони истек.
Кто не может получить бронь от мобилизации
Согласно приказу Министерства обороны Украины №317, дефицитными считаются следующие военные специалисты:
- танкисты;
- стрелки;
- артиллеристы;
- разведчики;
- военные, занимающиеся разными видами связи;
- специалисты по работе с радиолокационными комплексами;
- те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью;
- те, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.
Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.
Также мы писали, что Министерство обороны предлагает сменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".
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