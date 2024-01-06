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У некоторых украинцев могут отобрать бронь от мобилизации — кто в зоне риска

6 января 2024 02:51
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Как получить бронь от мобилизации - у некоторых украинцев могут отобрать бронь от мобилизации - кто в зоне риска
Заполнение документов в военкомате. Фото: Генштаб ВСУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Украине продолжается мобилизация в ряды ВСУ, вызванная полномасштабным вторжением РФ 24 февраля 2022 года. Некоторые военнообязанные граждане, имевшие бронь от призыва, в этом году могут потерять право на нее.

Об этом говорится в правительственном постановлении №76.

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Кто может потерять бронь от мобилизации

В документе указаны шесть причин, по которым граждане могут потерять уже полученную отсрочку от службы.

В частности, брони получают люди, работающие в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Они могут получить отсрочку службы на шесть месяцев.

Шесть причин, по которым грозит потеря брони

  1. Если военнообязанный потерял работу в том месте, где ему выдали бронь.
  2. Если по месту работы отменен мобилизационный заказ, или он уже был выполнен.
  3. Если предприятия, организации или учреждения, предоставившего бронь, больше нет — оно было ликвидировано.
  4. Место работы перестало быть важным для "оборонки" — например, больше не оказывает услуги нашим воинам.
  5. Когда место работы больше не является критически важным для работы украинской экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев.
  6. Если срок действия брони истек.

Кто не может получить бронь от мобилизации

Согласно приказу Министерства обороны Украины №317, дефицитными считаются следующие военные специалисты:

  • танкисты;
  • стрелки;
  • артиллеристы;
  • разведчики;
  • военные, занимающиеся разными видами связи;
  • специалисты по работе с радиолокационными комплексами;
  • те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью;
  • те, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.

Также мы писали, что Министерство обороны предлагает сменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".

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