Как получить бронь от мобилизации - у некоторых украинцев могут отобрать бронь от мобилизации - кто в зоне риска

Заполнение документов в военкомате. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается мобилизация в ряды ВСУ, вызванная полномасштабным вторжением РФ 24 февраля 2022 года. Некоторые военнообязанные граждане, имевшие бронь от призыва, в этом году могут потерять право на нее.

Об этом говорится в правительственном постановлении №76.

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Кто может потерять бронь от мобилизации

В документе указаны шесть причин, по которым граждане могут потерять уже полученную отсрочку от службы.

В частности, брони получают люди, работающие в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Они могут получить отсрочку службы на шесть месяцев.

Шесть причин, по которым грозит потеря брони

Если военнообязанный потерял работу в том месте, где ему выдали бронь. Если по месту работы отменен мобилизационный заказ, или он уже был выполнен. Если предприятия, организации или учреждения, предоставившего бронь, больше нет — оно было ликвидировано. Место работы перестало быть важным для "оборонки" — например, больше не оказывает услуги нашим воинам. Когда место работы больше не является критически важным для работы украинской экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев. Если срок действия брони истек.

Кто не может получить бронь от мобилизации

Согласно приказу Министерства обороны Украины №317, дефицитными считаются следующие военные специалисты:

танкисты;

стрелки;

артиллеристы;

разведчики;

военные, занимающиеся разными видами связи;

специалисты по работе с радиолокационными комплексами;

те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью;

те, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.

Также мы писали, что Министерство обороны предлагает сменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".