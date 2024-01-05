В ГПСУ рассказали, сколько уклонистов утонули в Тисе в прошлом году

Река Тиса. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Украинские мужчины часто идут на безумный и неоправданный риск, чтобы незаконно пересечь границу. Они пытаются переплыть реку Тиса. Нередко это кончается трагедией.

В Государственной пограничной службе Украины назвали количество уклонистов, которые утонули в Тисе в 2023 году.

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Пограничники отмечают, что лучше не испытывать судьбу и не вдохновляться чьими-то рассказами об "удачных путешествиях через границу".

"Только за прошлый год в Тисе утонули около 20 мужчин. И это те, кого удалось найти", — говорится в сообщении.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, уклонист от мобилизации показал в соцсети TikTok, как сбежал из Украины в Румынию. По его словам, он переплыл реку Тиса. Парень родом из Закарпатья.

Также мы писали, что на Закарпатье перед судом предстанет 25-летний переправитель, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Уклонисты пытались попасть в Венгрию.

Добавим, вблизи границы с Румынией с поличным задержали организатора схемы для уклонистов вместе с "клиентом". Такая услуга обошлась в 6,5 тыс. евро.