У ДПСУ розповіли, скільки ухилянтів потонули у Тисі минулого року

Річка Тиса. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Українські чоловіки часто йдуть на шалений і невиправданий ризик, аби незаконно перетнути кордон. Вони намагаються переплисти річку Тиса. Нерідко це закінчується трагедією.

У Державній прикордонній службі України назвали кількість ухилянтів, які потонули в Тисі у 2023 році.

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Прикордонники наголошують, що краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон".

"Лише за минулий рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти", — йдеться у повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ухилянт від мобілізації показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії. За його словами, він переплив річку Тиса. Хлопець родом із Закарпаття.

Також ми писали, що на Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.

Додамо, поблизу кордону з Румунією на гарячому затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6,5 тис. євро.