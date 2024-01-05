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У ДПСУ розповіли, скільки ухилянтів потонули у Тисі минулого року

5 січня 2024 21:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ розповіли, скільки ухилянтів потонули у Тисі минулого року
Річка Тиса. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські чоловіки часто йдуть на шалений і невиправданий ризик, аби незаконно перетнути кордон. Вони намагаються переплисти річку Тиса. Нерідко це закінчується трагедією.

У Державній прикордонній службі України назвали кількість ухилянтів, які потонули в Тисі у 2023 році.

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Прикордонники наголошують, що краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон". 

"Лише за минулий рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот 

Нагадаємо, ухилянт від мобілізації показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії. За його словами, він переплив річку Тиса. Хлопець родом із Закарпаття.

Також ми писали, що на Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.

Додамо, поблизу кордону з Румунією на гарячому затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6,5 тис. євро.

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