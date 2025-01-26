При каких условиях мужчины могут снять себя с воинского учета и как это сделать

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: открытые источники

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных. Снять себя с регистрации мужчинам необходимо в нескольких случаях, в частности, если они сменили место жительства.

Об этом говорится в материале NV.

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Снятие с воинского учета

Снятие с воинского учета является временным явлением и не означает освобождение от статуса военнообязанного. Оно может быть в таких случаях: смена места жительства, изменение в состоянии здоровья или по другим уважительным причинам, предусмотренным законодательством.

После снятия с регистрации военнообязанный продолжает выполнять обязанности учета:

прохождение ВВК;

обновление военно-учетных данных;

уведомление ТЦК об изменении места жительства и т.д.

Также он обязан стать на учет в другом ТЦК по месту жительства.

Кому это надо делать

Известно, что согласно изменениям от 16 января 2025 года в законе относительно Правил воинского учета снимают следующие категории призывников:

которые достигли 25-летнего возраста;

которые выбыли в другую местность и стали на учет в другом ТЦК;

которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях военного образования;

которые прошли базовую общевойсковую подготовку;

которые освобождены от прохождения военной службы по состоянию здоровья’я;

которые получили специальные звания рядового, сержантского или офицерского состава;

которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;

которые направлены в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

которые получили воинские звания офицерского состава по программе подготовки офицеров запаса.

Что касается военнообязанных, то они должны снимать себя с регистрации в следующих случаях:

если выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;

если призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях военного образования;

если направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к ним применены принудительные меры медицинского характера;

если зачислены в военный оперативный резерв.

Резервисты же должны снять себя с воинского учета, если:

выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;

призваны или приняты на военную службу или обучение в заведениях военного образования;

приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к ним применены принудительные меры медицинского характера.

Как снять себя с воинского учета самостоятельно

Военнообязанному, призывнику и резервисту для снятия с воинского учета надо лично обратиться в ТЦК с письменным заявлением, в котором указаны основания для снятия с учета, паспорт, военно-учетный документ и документы-подтверждения оснований.

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