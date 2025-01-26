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В каких случаях можно сняться с воинского учета — перечень

26 января 2025 11:24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
При каких условиях мужчины могут снять себя с воинского учета и как это сделать
Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: открытые источники
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных. Снять себя с регистрации мужчинам необходимо в нескольких случаях, в частности, если они сменили место жительства.

Об этом говорится в материале NV.

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Снятие с воинского учета

Снятие с воинского учета является временным явлением и не означает освобождение от статуса военнообязанного. Оно может быть в таких случаях: смена места жительства, изменение в состоянии здоровья или по другим уважительным причинам, предусмотренным законодательством.

После снятия с регистрации военнообязанный продолжает выполнять обязанности учета:

  • прохождение ВВК;
  • обновление военно-учетных данных;
  • уведомление ТЦК об изменении места жительства и т.д.

Также он обязан стать на учет в другом ТЦК по месту жительства.

Кому это надо делать

Известно, что согласно изменениям от 16 января 2025 года в законе относительно Правил воинского учета снимают следующие категории призывников:

  • которые достигли 25-летнего возраста;
  • которые выбыли в другую местность и стали на учет в другом ТЦК;
  • которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях военного образования;
  • которые прошли базовую общевойсковую подготовку;
  • которые освобождены от прохождения военной службы по состоянию здоровья’я;
  • которые получили специальные звания рядового, сержантского или офицерского состава;
  • которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
  • которые направлены в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • которые получили воинские звания офицерского состава по программе подготовки офицеров запаса.

Что касается военнообязанных, то они должны снимать себя с регистрации в следующих случаях:

  • если выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;
  • если призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях военного образования;
  • если направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к ним применены принудительные меры медицинского характера;
  • если зачислены в военный оперативный резерв.

Резервисты же должны снять себя с воинского учета, если:

  • выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;
  • призваны или приняты на военную службу или обучение в заведениях военного образования;
  • приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
  • достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к ним применены принудительные меры медицинского характера.

Как снять себя с воинского учета самостоятельно

Военнообязанному, призывнику и резервисту для снятия с воинского учета надо лично обратиться в ТЦК с письменным заявлением, в котором указаны основания для снятия с учета, паспорт, военно-учетный документ и документы-подтверждения оснований.

Ранее юрист объяснил, при каких условиях могут мобилизовать человека с бронированием.

Также стало известно, каким категориям граждан нужно явиться в ТЦК для обновления данных до 4 февраля 2025 года.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные мужчины

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