При каких условиях мужчины могут снять себя с воинского учета и как это сделать

В каких случаях можно сняться с воинского учета — перечень
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных. Снять себя с регистрации мужчинам необходимо в нескольких случаях, в частности, если они сменили место жительства.
Об этом говорится в материале NV.
Снятие с воинского учета
Снятие с воинского учета является временным явлением и не означает освобождение от статуса военнообязанного. Оно может быть в таких случаях: смена места жительства, изменение в состоянии здоровья или по другим уважительным причинам, предусмотренным законодательством.
После снятия с регистрации военнообязанный продолжает выполнять обязанности учета:
- прохождение ВВК;
- обновление военно-учетных данных;
- уведомление ТЦК об изменении места жительства и т.д.
Также он обязан стать на учет в другом ТЦК по месту жительства.
Кому это надо делать
Известно, что согласно изменениям от 16 января 2025 года в законе относительно Правил воинского учета снимают следующие категории призывников:
- которые достигли 25-летнего возраста;
- которые выбыли в другую местность и стали на учет в другом ТЦК;
- которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях военного образования;
- которые прошли базовую общевойсковую подготовку;
- которые освобождены от прохождения военной службы по состоянию здоровья’я;
- которые получили специальные звания рядового, сержантского или офицерского состава;
- которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
- которые направлены в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- которые получили воинские звания офицерского состава по программе подготовки офицеров запаса.
Что касается военнообязанных, то они должны снимать себя с регистрации в следующих случаях:
- если выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- если призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях военного образования;
- если направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к ним применены принудительные меры медицинского характера;
- если зачислены в военный оперативный резерв.
Резервисты же должны снять себя с воинского учета, если:
- выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- призваны или приняты на военную службу или обучение в заведениях военного образования;
- приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к ним применены принудительные меры медицинского характера.
Как снять себя с воинского учета самостоятельно
Военнообязанному, призывнику и резервисту для снятия с воинского учета надо лично обратиться в ТЦК с письменным заявлением, в котором указаны основания для снятия с учета, паспорт, военно-учетный документ и документы-подтверждения оснований.
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