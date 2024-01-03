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В Харькове люди в военной форме насильно затолкали в бус мужчину

3 января 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове люди в военной форме насильно затолкали в бус мужчину
Люди в военной форме силой держат мужчину. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 3 января, в Харькове люди в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль. На видео можно увидеть, как он пытался вырваться.

Видео распространилось в соцсетях.

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Неизвестные люди держали мужчину за руки и шли к бусу. Он кричал и пытался остановить их, но ему не удалось этого сделать.

Люди в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Напомним, горнолыжный курорт в Закарпатской области 1 января посетили работники ТЦК. Вероятно, целью их визита стал поиск уклонистов.

Также мы писали, что 28 декабря из здания территориального центра комплектования и социальной поддержки в Черновцах выпрыгнул мужчина. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Добавим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что недоволен работой ТЦК. При этом он отметил, что если бы не этот фактор, то не следовало бы обсуждать законопроект о мобилизации.

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