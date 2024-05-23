В Харькове 22 мая произошел конфликт между мужчинами и ТЦК

Конфликт с работниками ТЦК. Фото: скриншот с видео

В соцсетях в среду, 22 мая, распространилось видеоконфликт между гражданскими и работниками ТЦК и СП. Это произошло в Харькове во время уведомления граждан военнослужащими.

На соответвующий инцидент отреагировали в Харьковском ТЦК и СП в Facebook.

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Харьков.

Почему люди не хотят защищать страну? Вот вам ответ.

Право человека? Эти люди позорят форму ВСУ.

Отдельный вопрос к полицейским. Происходит очевидное нарушение всех мыслимых законов. Они не встали на защиту. Они в сговоре? У руководства МВД Украины к ним нет вопросов? pic.twitter.com/KpW6ahtKL8 — Вячеслав (@Skx0ZxXxtWuUQTR) May 22, 2024

Конфликт с ТЦК и СП в Харькове 22 мая

По предварительной информации, конфликт начался из-за того, что граждане с признаками алкогольного или наркотического опьянения стали применять физическую силу против военных. Это сопровождалось бранью и оскорблениями в сторону работников ТЦК.

Прессцентр Харьковского ТЦК подчеркнул, что в сети был обнародован лишь фрагмент ситуации без кадров нападения на военкомов. В результате конфликта пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения.

"В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины", — отметили в военкомате.

В то же время командование и личный состав ТЦК осуждают действия собственных работников, которые поддались провокации со стороны лиц с неадекватным поведением. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры.

"До завершения всех юридических процедур и окончательных выводов призываем общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов и эмоций. Случившееся не является нормальным и командование принимает все меры для предотвращения таких инцидентов", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в уведомление граждан ТЦК привлекают военных, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и получили ранения и травмы.

Скриншот сообщения Харьковского ТЦК

Скриншот сообщения Харьковского ТЦК

Напомним, руководители предприятий после получения распоряжения должны обязательно вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК.

Также мы писали, что районные ТЦК получили новые полномочия проверять обоснованность предоставленных отсрочок от призыва.