ТЦК зможуть перевіряти підстави для надання відстрочки, — Кабмін

Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Районні Територіальні центри комплектування отримали нові повноваження перевіряти обґрунтованість наданих відстрочок від призову. Раніше ці центри лише оформляли відстрочки та вели облік, але тепер вони також можуть перевіряти, чи справді існують підстави для відстрочки.

Про це стало відомо з постанови Кабміну від 16 травня 2024 р. №558.

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Зміни також передбачають, що ТЦК контролюватимуть процес ведення військового обліку в державних установах, місцевих органах влади, на підприємствах та в освітніх закладах, а також бронювання військовозобов’язаних. ТЦК тепер мають право надсилати під час мобілізації вимоги військовозобов’язаними та резервістами, надсилаючи вимоги рекомендованими листами з повідомленням про вручення.

У разі невиконання вимог, ТЦК можуть звертатися до суду з позовом про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами. Ці положення відповідають новому закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня.

Діяльність ТЦК тепер координується Міністерством оборони, а їх завданнями є:

виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації,

керівництво військовим обліком призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснення контролю за його станом, зокрема в місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та розвідувальних органів України),

забезпечення адміністрування (ТЦК АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (районні ТЦК),

проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць,

призову громадян на військову службу,

проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом,

участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил,

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів тощо.

Окрім участі у створенні та підтримці діяльності районних (міських) призовних комісій, районні ТЦК також будуть підготовлювати документацію для розгляду цими комісіями. Ці матеріали стосуватимуться відбору громадян України на базову військову службу, службу в резерві, а також питань надання відстрочки чи звільнення від служби.

Згідно з новими правилами про ТЦК, районні державні адміністрації та виконавчі органи міських рад співпрацюватимуть з ТЦК і місцевим самоврядуванням для організації направлення громадян на базову військову службу.

Відтепер ТЦК не співпрацюють з підприємствами транспортної системи під час особливого періоду, ця норма була виключена з положення.

Нагадаємо, адвокат розповів, як проходитимуть перевірки ТЦК на вулицях з 18 травня.

Раніше адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.