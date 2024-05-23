В Хмельницкой области судили мужчину, которому трижды вручали повестку

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото иллюстративное: 20minut.ua

В Хмельницкой области судили 23-летнего мужчину, которому трижды вручали повестку. Однако он отказывался от мобилизации и говорил, что боится служить в армии.

Об этом говорится в приговоре Славутского горрайонного суда Хмельницкой области, передает "ТСН".

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Суд из-за отказа от мобилизации

По данным суда, призывник проходил срочную военную службу, а в 2021 году он был уволен в запас и зачислен в оперативный резерв первой очереди.

В мае 2022 года фигуранта сочли годным к военной службе, а в сентябре прошлого года он получил две повестки, однако категорически отказался от мобилизации.

В приговоре суда говорится, что 26 октября 2023 года мужчина прошел повторную ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Тогда ему вручили третью повестку, однако подсудимый отказался от призыва.

В ходе судебного заседания парень признал вину. Он заявил, что еще в 2022 году был готов служить, однако его тогда не призывали. В дальнейшем он считал, что "по состоянию здоровья и в силу своего возраста он не подлежит мобилизации". Фигурант говорил, что у него были проблемы с ногой и он не хочет мобилизовываться в армию.

Старший офицер отделения учета мобилизационной работы на суде отметил, что фигуранта могут мобилизовать, несмотря на возраст, поскольку он находится в оперативном резерве, который не зависит от возрастной категории. Еще один работник ТЦК подчеркнул, что мужчина не хотел получать повестку, потому что "боялся, что погибнет на войне".

Суд признал уклониста виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, в Украине начали активно продавать имущество должников, не уплативших штрафы за уклонение от военного призыва. После вступления в силу нового законодательства о мобилизации и штрафах в нашем государстве начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.

Также военные комиссары передали в Национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячи лиц, которые уклоняются от явки в Территориальные центры комплектования. Это в значительной степени противоречит тезисам российской пропаганды о том, что в Украине почти миллион уклонистов от военной службы.