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У Хмельницькій області судили чоловіка, якому тричі вручали повістку

23 травня 2024 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області судили чоловіка, якому тричі вручали повістку
Працівник ТЦК виписує повістку. Фото ілюстративне: 20minut.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області судили 23-річного чоловіка, якому тричі вручали повістку. Однак він відмовлявся від мобілізації та говорив, що боїться служити в армії.

Про це йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області, передає "ТСН".

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Суд через відмову від мобілізації

За даними суду, призовник проходив строкову військову службу, а 2021 року він був звільнений у запас та зарахований до оперативного резерву першої черги. 

У травні 2022 року фігуранта визнали придатним до військової служби, а у вересні минулого року він отримав дві повістки, проте категорично відмовився від мобілізації. 

У вироку суду йдеться, що 26 жовтня 2023 року чоловік пройшов повторну ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді ж йому вручили третю повістку, однак підсудний відмовився від призову.

Під час судового засідання хлопець визнав провину. Він заявив, що ще 2022 року був готовий служити, проте його тоді не призивали. Надалі він вважав, що "за станом здоров`я та в силу свого віку він не підлягає мобілізації". Фігурант говорив, що у нього були проблеми з ногою і він не хоче мобілізовуватись до війська. 

Старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи на суді зазначив, що фігуранта можуть мобілізувати, попри вік, оскільки він є в оперативному резерві, який не залежить від вікової категорії. Ще один працівник ТЦК наголосив, що чоловік не хотів отримувати повістку, бо "боявся, що загине на війні". 

Суд визнав ухилянта винним та засудив до трьох років позбавлення волі.

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Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні почали активно продавати майно боржників, які не сплатили штрафів за ухилення від військового призову. Після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи в нашій державі почали активно обговорювати перелік майна, яке уповноважені органи не можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф.

Також військові комісари передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тисячі осіб, які ухиляються від явки до Територіальних центрів комплектування. Це значною мірою суперечить тезам російської пропаганди про те, що в Україні майже мільйони ухилянтів від військової служби.

армія
Хмельницька область
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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