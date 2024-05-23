В Хмельницком суд начал рассматривать дела заключенных для мобилизации

Заседание Хмельницкого городского суда. Фото: Суспільне Хмельницкий

Начиная с 21 мая, Хмельницкий городской суд начал рассмотрение обращений заключенных, изъявивших желание мобилизоваться в ряды ВСУ. В тот же день приняли два обращения ранее судимых.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого городского суда.

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Мобилизация заключенных

"Хмельницкий городской районный суд начал рассмотрение первых представлений действующих в области учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении их", — сообщила пресс-служба.

Двое ранее осужденных мужчин изъявили желание проходить военную службу по контракту, соответствующему нормам Конституции, определенным ст.21-5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Судебное заседание проходило в формате видеоконференции.

"Добровольцы — мужчины молодого возраста, 2000 и 1981 годов рождения, являются жителями сел Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области. Оба были осуждены, в частности, за кражи согласно ст.185 УК Украины перед войной, в октябре и ноябре 2022 года, соответственно на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев. В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения

возложенных на них теперь обязанностей", — отметили во время судебного заседания.

Суд удовлетворил ходатайства, поддержанные прокурором и руководством ГУ "Хмельницкий следственный изолятор", и обязал представителей исправительного учреждения доставить добровольцев в Хмельницкий ТЦК для заключения контракта с ВСУ.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о мобилизации еще 8 мая. "За" проголосовали 279 народных депутатов.

Министр юстиции Денис Малюска сообщил, что из украинских тюрем можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных.

Также в Минюсте рассказали, что в Украине уже более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное увольнение для непосредственного участия в обороне нашего государства.