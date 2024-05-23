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У Хмельницькому суд почав ухвалювати перші рішення щодо мобілізації ув'язнених

23 травня 2024 10:17
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Хмельницьку суд почав розглядати справи ув'язнених для мобілізації
Засідання у Хмельницькому міському суді. Фото: Суспільне Хмельницький
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Починаючи з 21 травня, Хмельницький міський суд почав розгляд подань ув'язнених, які виявили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ. Того ж дня ухвалили два подання раніше засуджених.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького міського суду.

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Мобілізація ув'язнених 

"Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду стосовно них", — повідомила пресслужба. 

Двоє раніше засуджених чоловіків виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає нормам Конституції, визначеним ст.21-5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Судове засідання проходило у форматі відеоконференції.

"Добровольці  — чоловіки молодого віку, 2000 та 1981 років народження, є мешканцями сіл Хмельницького та Красилівського районів Хмельницької області. Обидвоє були засуджені, зокрема за крадіжки згідно зі ст.185 КК України  перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року, відповідно на 4 роки і 9 місяців та на 5 років і 5 місяців. У тексті ухвал йдеться також про те, що кожен із чоловіків  придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків", — зазначили під час судового засідання.

Суд задовольнив клопотання, які були підтримані прокурором та керівництвом ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор" та зобов'язав представників виправного закладу доставити добровольців до Хмельницького ТЦК для укладання контракту із ЗСУ.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію ще 8 травня. "За" проголосували 279 народних депутатів. 

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що з українських в'язниць можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених

Також у Мінюсті розповіли, що в Україні вже понад 3 тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення для безпосередньої участі в обороні нашої держави.

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