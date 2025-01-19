Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Киеве скрываются тысячи военнообязанных — Марьяна Безуглая arrow

В Киеве скрываются тысячи военнообязанных — Марьяна Безуглая

19 января 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
По словам Безуглой, в ДФТГ скрываются тысячи военнообязанных
Украинские добровольцы. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Скандальный депутат Мар'яна Безуглая считает, что в Киеве слишком много членов добровольческих формирований, которые могли бы быть на фронте. Она считает, что в тыловой столице насчитывается несколько десятков тысяч киевлян и говорит, что эта цифра еще не включает в себя других парамилитарных формирований, в частности, "Муниципальную стражу".

Об этом Безуглая написала в Facebook.

Читайте также:

Что волнует Безуглу

В Киеве прячутся тысячи военнообязанных - Марьяна Безуглая - фото 1
Сообщение Мар'яны Безуглой. Фото: Скриншот

Депутат считает, что в добровольных формированиях территориальной общины (ДФТГ) скрывается от мобилизации не менее 30 тысяч военнообязанных. Она утверждает, что только личная охрана Кличко "Муниципальная стража" насчитывает более тысячи "приспособленных" парамилитарных граждан.

Напомним, ранее писали о том, возможен ли выезд за границу гражданина, чей родной брат погиб на войне.

Также мы сообщали о том, когда у призывника на границе не будут требовать ВОД.

Марьяна Безуглая муниципальная охрана мобилизация военнообязанные добровольцы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 В Киеве скрываются тысячи военнообязанных — Марьяна Безуглая

03:26 В "Азов" нужны люди, которые разбираются в БпЛА — какая зарплата

02:27 Спецслужбы РФ начали вербовать поляков — какая у них цель

01:32 Мужчина прошел ВЛК, но проигнорировал службу — решение суда

01:30 Эти люди могут упрощенно получить отсрочку — решение Кабмина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:11 Очередной ятаган в спину — Сирия запретила товары из России

00:31 В столице воздушная тревога — что летит на Киев

00:30 Бронирование через "Дію" — надо ли потом посещать ТЦК

00:20 TikTok, Reels и Shorts как причина деградации — доказано учеными

00:08 Штурмы россиян на костылях — в ЦПД объяснили новую тактику врага

04:30 В Киеве скрываются тысячи военнообязанных — Марьяна Безуглая

03:26 В "Азов" нужны люди, которые разбираются в БпЛА — какая зарплата

02:27 Спецслужбы РФ начали вербовать поляков — какая у них цель

01:32 Мужчина прошел ВЛК, но проигнорировал службу — решение суда

01:30 Эти люди могут упрощенно получить отсрочку — решение Кабмина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:11 Очередной ятаган в спину — Сирия запретила товары из России

00:31 В столице воздушная тревога — что летит на Киев

00:30 Бронирование через "Дію" — надо ли потом посещать ТЦК

00:20 TikTok, Reels и Shorts как причина деградации — доказано учеными

00:08 Штурмы россиян на костылях — в ЦПД объяснили новую тактику врага

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

17 января 2025
Text

22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

17 января 2025

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году