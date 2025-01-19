По словам Безуглой, в ДФТГ скрываются тысячи военнообязанных

Украинские добровольцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Скандальный депутат Мар'яна Безуглая считает, что в Киеве слишком много членов добровольческих формирований, которые могли бы быть на фронте. Она считает, что в тыловой столице насчитывается несколько десятков тысяч киевлян и говорит, что эта цифра еще не включает в себя других парамилитарных формирований, в частности, "Муниципальную стражу".

Об этом Безуглая написала в Facebook.

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Сообщение Мар'яны Безуглой. Фото: Скриншот

Депутат считает, что в добровольных формированиях территориальной общины (ДФТГ) скрывается от мобилизации не менее 30 тысяч военнообязанных. Она утверждает, что только личная охрана Кличко "Муниципальная стража" насчитывает более тысячи "приспособленных" парамилитарных граждан.

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