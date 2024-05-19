В Киеве начали обновлять данные призывников — сколько людей воспользовались услугой в первый день

Мужчины в военкомате. Фото иллюстративное: facebook com OOTCKSP

В субботу, 18 мая, в столичных ЦПАУ начали обновлять данные военнослужащих. В первый день этой услугой воспользовались более восьмисот человек.

Об этом вечером 18 мая сообщили на Официальном портале Киева.

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Директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай сообщила, что за первый день этой услугой воспользовались 850 человек. Из них 739 военнообязанных уже получили подтверждение в форме выписки из системы.

Также глава ЦПАУ отметила, что процедура обновления данных занимает не больше десяти минут. В первый день система работала стабильно, проблем с процедурой не возникало. Все, кто обратился за обновлением данных в ЦПАУ, получили услугу.

Напомним, в Украине утвердили новую форму военного билета. Этот документ можно получить как в электронной форме через "Дія", так и в бумажной форме в ТЦК. Военный билет будут выдавать даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе или достиг предела пребывания в запасе.

Также мы рассказывали, нужно ли гражданам, забронированным от мобилизации, проходить ВВК.