У Києві почали оновлювати дані призовників — скільки людей скористалися послугою в перший день

Чоловіки у військкоматі. Фото ілюстративне: facebook com OOTCKSP

У суботу, 18 травня, у столичних ЦНАПах почали оновлювати дані військовослужбовців. У перший день цією послугою скористалися понад вісім сотень людей.

Про це ввечері 18 травня повідомили на Офіційному порталі Києва.

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Директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай повідомила, що за перший день цією послугою скористались 850 людей. Із них 739 військовозобовʼязаних вже отримали підтвердження у формі витягу з системи.

Також очільниця ЦНАП зазначила, що процедура оновлення даних займає не більше десяти хвилин. У перший день система працювала стабільно, проблем із процедурою не виникало. Усі, хто звернувся за оновленням даних до ЦНАПів, — отримали послугу.

Нагадаємо, в Україні затвердили нову форму військового квитка. Цей документ можна буде отримати як в електронній формі через "Дію", так і в паперовій формі у ТЦК. Військовий квиток видаватимуть навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі.

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