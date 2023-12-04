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В Киеве осудили уклониста с "картой поляка", который хотел уехать за границу

4 декабря 2023 14:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве осудили уклониста с "картой поляка", который хотел уехать за границу
Военные и полицейские. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве к трем годам заключения приговорен житель временно оккупированного Луганска. Уклонист, имеющий "карту поляка" обратился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки с просьбой выпустить его за границу. Военные сочли мужчину годным к службе, отказали в просьбе о выезде и вручили "боевую повестку".

Об этом говорится в постановлении Святошинского районного суда в Киеве, пишет ТСН.ua.​​

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Обвинение для уклониста

В судебном приговоре говорится, что луганчанин 12 сентября 2022 года прошел военно-врачебную комиссию. Его сочли годным к службе в рядах ВСУ. Уже в начале этого года 5 января мужчина получил "боевую повестку". Однако через неделю, гражданин отказался от службы, прибыв в ТЦК и СП. За это он был обвинен в уклонении от мобилизации. Святошинский райсуд признал мужчину виновным и назначил его к трем годам за решеткой, с возможностью обжалования решения.

Уклонист не признает своей вины

По материалам суда, известно, что уклонист не признал вину. По его словам в суде, "в 2012 году Октябрьским районным военкоматом г. Луганска он был исключен из военного учета как военнообязанный, не получивший до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности, после этого на военном учете нигде не находился". Отмечается, что с 2014 года у мужчины не было доступа к соответствующему документу.

Он также указал, что с 2015 года проживает в Польше и имеет карту поляка. В декабре 2022 года он пошел в ТЦК и СП, чтобы изменить свои учетные данные с целью получения разрешения на выезд на постоянное проживание в Республику Польшу.

Луганчанин жаловался на решение ТЦК о вручении повестки и подчеркнул, что ВВК сочла его ограниченно пригодным, а военные не приняли это во внимание.

Объяснение работников ТЦК и СП в суде

Сотрудники ТЦК и СП отправили мужчину на прохождение ВВК после обращения. Фигуранта сочли годным к службе в армии и военкомат поставил его на учет.

По информации работников ТЦК, документы, подтверждающие постоянное проживание мужчины в Польше, не дают ему права на избегание призыва. Они добавили, что уклонист категорически отказался брать повестку и служить в армии.

Приговор суда
Приговор суда. Фото: скриншот из судебного приговора

Напомним, в Ровенской области мужчина в здании ТЦК и СП отказался от повестки в письменном формате. За такой поступок он получил испытательный срок.

Также мы писали, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, когда упорядочат электронный учет военнообязанных, то исчезнет немало проблем с мобилизацией. Относительно уклонистов в Украине может по закону действовать полиция.

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