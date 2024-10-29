В Раде рассматривают законопроект о демобилизации ограниченно годных 18-25 лет

Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН

В Верховной Раде рассмотрят законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных в возрасте 18-25 лет. После этого должно состояться голосование.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 29 октября.

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Увольнение ограничено годных 18-25 лет

"Только что Рада поручила Комитету по нацбезопасности рассмотреть законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных 18-25 лет", — написал Гончаренко.

По словам нардепа, после рассмотрения законопроект должен быть вынесен на рассмотрение в зал для голосования.

Гончаренко напомнил, что этот вопрос поднимался в его законопроекте 11379, принятом в виде 11379-д. При этом принятые решения касались только отсрочки военной службы.

"Дожимаем дальше, чтобы и была демобилизация", — отметил Гончаренко.

Пост Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Верховная Рада на законодательном уровне запретила мобилизацию военнообязанных до 25 лет. Теперь эта категория граждан может служить только добровольно.

Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что просто демобилизовать прежних ограниченно годных 18-25 лет невозможно до тех пор, пока на их место не наберут других призывников.