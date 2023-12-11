В комитете по нацбезопасности объяснили, почему мужчин из сел призывают чаще, чем из городов

Вручение повестки военнообязанному. Фото: google

Довольно часто украинцы возмущаются, что военнообязанных мужчин чаще призывают из сел, а живущие в городе ходят по клубам и уклоняются от мобилизации. В комитете по нацбезопасности объяснили, что людей, прописанных в селе, легче найти по месту жительства, чем мужчин из города.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью "Телеграфу".

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Почему мужчин из сел призывают чаще, чем из городов

Бобровская пояснила, что в настоящее время в вопросе мобилизации есть много неточностей, однако мужчин из сел призывать чаще, чем из городов, потому что их легче найти по месту жительства.

"Есть фактор места регистрации, поэтому люди, проживающие в селах, фактически находятся по своему месту регистрации. Людей в городе сложнее найти, они часто в городе не прописаны, или живут не там, где зарегистрированы. И возможности тогда вручать таким образом повестки не было", — отметила она.

Напомним, недавно известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал, что Украина должна установить четкий предельный срок пребывания на военной службе даже во время войны. Такое решение улучшило бы мобилизационный процесс и распределило бремя войны в стране.

Кроме того, он рассказал, что в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля. Следовательно, еще не менее 50-100 тысяч украинских правоохранителей можно отправить на фронт.