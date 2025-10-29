С 1 ноября этих мужчин могут мобилизовать — уже известны категории граждан

Мобилизованные украинцы. Иллюстративное фото: ЗОГА

По состоянию на ноябрь 2025 года, процесс мобилизации в Украине продолжится в соответствии с действующим законодательством "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Каких-либо изменений в процессе мобилизации в ноябре 2025 года не предусмотрено — она будет происходить, как и раньше.

Коллеги из УНИАН напоминают об основных категориях граждан, которые подпадают под мобилизацию в ноябре.

Кому надо будет пойти в ТЦК в ноябре 2025 года

Основные категории военнообязанных, которые могут быть мобилизованы:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без предварительного военного опыта. Призыв осуществляется при условии соответствующего состояния здоровья и отсутствия отсрочек или бронирования;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с военным опытом (после срочной службы или офицеры запаса).

Также могут быть мобилизованы:

лица, которые ранее были сняты с воинского учета по состоянию здоровья, но признаны годными по результатам медицинской комиссии;

лица, которые ранее имели статус "Ограниченно годный", но после повторной медицинской комиссии признаны годными к службе.

Что с мобилизацией категории 18-25 лет

Надо помнить, что мобилизация с 18 лет невозможна для призывников (лица, которые еще не прошли срочную военную службу). Они считаются военнообязанными только после достижения 25 лет. Молодые люди призывного возраста (18-25 лет) могут поступить на военную службу добровольно по программе "Контракт 18-24".

Женщины и мужчины 60+

Женщины, которые признаны годными к службе, могут быть приняты на военную службу исключительно на добровольной основе. Но женщины-медики и фармацевты обязаны состоять на воинском учете.

Мужчины старше 60 лет могут воспользоваться программой "Контракт 60+" на добровольной основе. Желающие должны соответствовать определенным требованиям и будут служить на небоевых должностях, в частности, офицерских.

