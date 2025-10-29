Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В ноябре эти категории мужчин ждут в ТЦК — уже есть перечень

В ноябре эти категории мужчин ждут в ТЦК — уже есть перечень

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 04:30
обновлено: 00:25
С 1 ноября этих мужчин могут мобилизовать — уже известны категории граждан
Мобилизованные украинцы. Иллюстративное фото: ЗОГА

По состоянию на ноябрь 2025 года, процесс мобилизации в Украине продолжится в соответствии с действующим законодательством "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Каких-либо изменений в процессе мобилизации в ноябре 2025 года не предусмотрено — она будет происходить, как и раньше.

Коллеги из УНИАН напоминают об основных категориях граждан, которые подпадают под мобилизацию в ноябре.

Реклама
Читайте также:

Кому надо будет пойти в ТЦК в ноябре 2025 года

Основные категории военнообязанных, которые могут быть мобилизованы:

  • мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без предварительного военного опыта. Призыв осуществляется при условии соответствующего состояния здоровья и отсутствия отсрочек или бронирования;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с военным опытом (после срочной службы или офицеры запаса).

Также могут быть мобилизованы:

  • лица, которые ранее были сняты с воинского учета по состоянию здоровья, но признаны годными по результатам медицинской комиссии;
  • лица, которые ранее имели статус "Ограниченно годный", но после повторной медицинской комиссии признаны годными к службе.

Что с мобилизацией категории 18-25 лет

Надо помнить, что мобилизация с 18 лет невозможна для призывников (лица, которые еще не прошли срочную военную службу). Они считаются военнообязанными только после достижения 25 лет. Молодые люди призывного возраста (18-25 лет) могут поступить на военную службу добровольно по программе "Контракт 18-24".

Женщины и мужчины 60+

Женщины, которые признаны годными к службе, могут быть приняты на военную службу исключительно на добровольной основе. Но женщины-медики и фармацевты обязаны состоять на воинском учете.

Мужчины старше 60 лет могут воспользоваться программой "Контракт 60+" на добровольной основе. Желающие должны соответствовать определенным требованиям и будут служить на небоевых должностях, в частности, офицерских.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать лицу с отсрочкой, которое объявили в розыск.

ВСУ армия военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации