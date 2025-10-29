З 1 листопада цих чоловіків можуть мобілізувати — вже відомі категорії громадян

Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: ЗОДА

Станом на листопад 2025 року, процес мобілізації в Україні продовжиться відповідно до чинного законодавства "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Будь-яких змін у процесі мобілізації в листопаді 2025 року не передбачено — вона відбуватиметься, як і раніше.

Колеги з УНІАН нагадують про основні категорії громадян, які підпадають під мобілізацію у листопаді.

Реклама

Читайте також:

Кому треба буде піти до ТЦК у листопаді 2025 року

Основні категорії військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані:

чоловіки віком від 25 до 60 років без попереднього військового досвіду. Призов здійснюється за умови відповідного стану здоров'я та відсутності відстрочок чи бронювання;

чоловіки віком від 18 до 60 років з військовим досвідом (після строкової служби або офіцери запасу).

Також можуть бути мобілізовані:

особи, які раніше були зняті з військового обліку через стан здоров'я, але визнані придатними за результатами медичної комісії;

особи, які раніше мали статус "Обмежено придатний", але після повторної медичної комісії визнані придатними до служби.

Що з мобілізацією категорії 18-25 років

Треба пам'ятати, що мобілізація з 18 років неможлива для призовників (особи, які ще не пройшли строкової військової служби). Вони вважаються військовозобов'язаними лише після досягнення 25 років. Молодики призовного віку (18-25 років) можуть вступити на військову службу добровільно за програмою "Контракт 18-24".

Жінки та чоловіки 60+

Жінки, які визнані придатними до служби, можуть бути прийняті на військову службу виключно на добровільній основі. Але жінки-медики та фармацевти зобов'язані перебувати на військовому обліку.

Чоловіки старші 60 років можуть скористуватись програмою "Контракт 60+" на добровільній основі. Охочі повинні відповідати певним вимогам і будуть служити на небойових посадах, зокрема, офіцерських.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити особі з відстрочкою, яку оголосили у розшук.