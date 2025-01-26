Когда отсрочка от мобилизации становится недействительной и как продлить

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото: скриншот с видео

Военнообязанные, которые имеют отсрочку от мобилизации во время военного положения, могут ее потерять уже в феврале. Для ее продления надо обратиться в ТЦК и СП.

Об этом пишет NV со ссылкой на экспертов Юридического Гончаренко центра.

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Кто может получить отсрочку

По закону право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют:

лица с инвалидностью любой группы;

временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

ухаживающие за родными с инвалидность или пожилыми лицами, если у них нет родственников, способных осуществлять уход;

многодетные родители при условии отсутствия задолженности по алиментам;

люди, близкие родственники которых погибли, участвовали в боевых действиях или пропали без вести во время военного положения или АТО;

гражданские, которые прошли российский плен;

госслужащие;

студенты, которые получают образование высшей степени, чем уже имеют;

педагоги и ученые, которые работают по меньшей мере на три четверти ставки.

Кроме того, отсрочку могут получить работники предприятий, которые были признаны критически важными для экономики страны.

"До 28 февраля действует переходный период, в течение которого компании должны переоформить бронирование своих работников по новым правилам", — отметил директор юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Как продлить отсрочку

Для продления отсрочки надо обратиться в ТЦК и СП с заявлением и документами, которые подтверждают основания. В некоторых случаях это можно сделать через приложение "Резерв+" — для студентов или многодетных родителей.

Ранее стало известно, в каких случаях военнообязанные, призывники и резервисты должны снять себя с учета.

Также мы писали, что до 4 февраля 2025 года в ТЦК и СП необходимо явиться военнообязанным, которые имели статус "ограничено годный".