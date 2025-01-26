Когда отсрочка от мобилизации становится недействительной и как продлить

В феврале истекает срок действия отсрочки — как ее продлить
Военнообязанные, которые имеют отсрочку от мобилизации во время военного положения, могут ее потерять уже в феврале. Для ее продления надо обратиться в ТЦК и СП.
Об этом пишет NV со ссылкой на экспертов Юридического Гончаренко центра.
Кто может получить отсрочку
По закону право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют:
- лица с инвалидностью любой группы;
- временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья;
- ухаживающие за родными с инвалидность или пожилыми лицами, если у них нет родственников, способных осуществлять уход;
- многодетные родители при условии отсутствия задолженности по алиментам;
- люди, близкие родственники которых погибли, участвовали в боевых действиях или пропали без вести во время военного положения или АТО;
- гражданские, которые прошли российский плен;
- госслужащие;
- студенты, которые получают образование высшей степени, чем уже имеют;
- педагоги и ученые, которые работают по меньшей мере на три четверти ставки.
Кроме того, отсрочку могут получить работники предприятий, которые были признаны критически важными для экономики страны.
"До 28 февраля действует переходный период, в течение которого компании должны переоформить бронирование своих работников по новым правилам", — отметил директор юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.
Как продлить отсрочку
Для продления отсрочки надо обратиться в ТЦК и СП с заявлением и документами, которые подтверждают основания. В некоторых случаях это можно сделать через приложение "Резерв+" — для студентов или многодетных родителей.
Ранее стало известно, в каких случаях военнообязанные, призывники и резервисты должны снять себя с учета.
Также мы писали, что до 4 февраля 2025 года в ТЦК и СП необходимо явиться военнообязанным, которые имели статус "ограничено годный".
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