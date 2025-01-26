Коли відстрочка від мобілізації стає недійсною та як продовжити

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Фото: скриншот з відео

Військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, можуть її втратити вже у лютому. Для її продовження треба звернутися до ТЦК та СП.

Про це пише NV із посиланням на експертів Юридичного Гончаренко центру.

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Хто може отримати відстрочку

За законом право на відстрочку від мобілізації в Україні мають:

особи з інвалідністю будь-якої групи;

тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я;

доглядачі за рідними з інвалідність чи літніх осіб, якщо в них немає родичів, здатних здійснювати догляд;

багатодітні батьки за умови відсутності заборгованості з аліментів;

люди, близькі родичі яких загинули, брали участь у бойових діях або зникли безвісти під час воєнного стану чи АТО;

цивільні, які пройшли російський полон;

держслужбовці;

студенти, які здобувають освіту вищого ступеня, аніж вже мають;

педагоги та науковці, які працюють щонайменше на три чверті ставки.

Крім того, відстрочку можуть отримати працівники підприємств, які були визнані критично важливими для економіки країни.

"До 28 лютого діє перехідний період, упродовж якого компанії повинні переоформити бронювання своїх працівників за новими правилами", — зазначив директор юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як продовжити відстрочку

Для продовження відстрочки треба звернутися до ТЦК та СП із заявою та документами, які підтверджують підстави. У деяких випадках це можна зробити через застосунок "Резерв+" — для студентів чи багатодітних батьків.

Раніше стало відомо, в яких випадках військовозобов'язані, призовники та резервісти повинні зняти себе з обліку.

Також ми писали, що до 4 лютого 2025 року до ТЦК та СП необхідно з'явитися військовозобов'язаним, які мали статус "обмежено придатний".