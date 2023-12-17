В Луцке судили мужчину, который имеет проблемы со здоровьем, за уклонение от мобилизации

Обвиняемый мужчина и судья. Фото: скриншот с видео

В Луцке судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он заявляет, что имеет камни в почках и зрение минус девять, однако военно-врачебная комиссия признала его годным воевать.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".

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Суд за уклонение от мобилизации

На днях мужчина услышал приговор в Луцком горрайонном суде. Ранее ему вручили повестку на блокпосту. Он рассказал, что один из врачей ВВК признал его пригодным к армии, несмотря на многочисленные заболевания.

"Вручили повестку на блокпосту, сказали обновить данные в ТЦК, а закончилось судом. Уже две ВВК прошел, проходил всех врачей. Завели в кабинет, что-то там подписал. Мне говорят: все, выезжаешь. Я им показываю УЗИ перед первой ВВК, что у меня деблокирована почка — это немножко серьезно. Она начинает отмирать от камней. Они спросили, чего раньше этого не говорил", — рассказал на суде Игорь.

Мужчина признал свою вину частично. На суде он защищал себя сам. На очередном заседании должны были допросить свидетелей-медиков из ВВК и разобраться, действительно ли лучанин здоров, как определила ВВК. Игорь говорит, что врачи в суд не пришли.

Суд назначил обвиняемому один год условного наказания. Игорь добавил, что будет лечиться.

Напомним, один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются ТЦК, заключается в том, что многие игнорируют нормы военного учета. Для выявления таких лиц ТЦК начали вручать оповещения на КПП, в общественных местах и даже в частных домовладениях.

Также мы писали, что народный депутат Марьяна Безуглая подробно рассказала, что готовится в законопроекте относительно изменений процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.