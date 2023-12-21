У майбутньому військові мають знати терміни власної демобілізації, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП

У майбутньому ті, хто буде захищати Україну, мають знати, де і коли вони служитимуть та коли звільнятимуться. Також їм будуть пропонувати "варіанти вибору", де проходити службу відповідно до здібностей.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю BILD.

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Військові будуть знати терміни демобілізації

"У майбутньому їм має бути заздалегідь зрозуміло, як вони будуть навчені та оснащені, де і коли будуть служити та коли їх звільнять", — сказав міністр.

За його словами, також будуть існувати "варіанти вибору" для призовників, відповідно до їхніх здібностей.

Як відомо, в Україні наразі не існує чітких правил демобілізації. На демобілізацію військові можуть розраховувати лише за віком, станом здоров'я, через сімейні обставини, внаслыдок обвинувального вироку суду та з інших поважних причин.

Крім того, українці в різних містах неодноразово проходили на мітинги з вимогою запровадити демобілізацію після 18 місяців служби.

Нагадаємо, що під час пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація може торкнутися 450-500 тис. українців. Водночас постає питання, чи можливо втілити такі темпи призову в життя.

Також ми писали, що перед потраплянням до ЗСУ військовозобов’язані українці мають підготуватися фізично. Перш за все необхідно підготувати спину, а також привчити себе до щоденних навантажень, зокрема завдяки бігу.