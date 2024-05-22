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В Николаеве снимают автобусы с маршрутов из-за мобилизации водителей

22 мая 2024 12:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Николаеве станет меньше автобусных рейсов — какая причина
Автобусы. Фото: горсовет Николаева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Николаеве мобилизовали водителей общественного транспорта. Теперь в городе будет курсировать на два автобусных рейса меньше.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время брифинга.

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В Николаеве мобилизовали водителей

"На последнем совещании с директором нашего предприятия я получил информацию, что у нас мобилизованы дополнительно водители, которые работали, и со следующей недели на маршруты будут выходить минус два автобуса", — сказал городской голова.

Он отметил, что автобусы будут стоять, потому что за руль транспорта некому сесть — люди работают посменно. По состоянию на утро 21 мая в Николаеве вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.

"Минус два будет, то есть минус 10% собственно автобусов получится. У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть эта цифра 22 могла бы быть больше", — добавил Сенкевич.

В то же время женщины-водители "с удовольствием идут работать на трамвай, с некоторой осторожностью — на троллейбусы, и не хотят работать на автобусах".

Также он отметил, что город получил от норвежского Кристиансанну шесть автобусов, которые были в употреблении, и еще 12 приобрели за деньги Дании. Кроме того новые автобусы для Николаева должна поставить турецкая компания по договору с Европейским инвестиционным банком.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, как мотивировать военнообязанных к службе.

Также мы писали, что после вступления в силу закона о мобилизации пограничники проверяют наличие военно-учетного документа при пересечении границы Украины только у отдельных категорий мужчин.

Николаев
военный призыв
мобилизация
повестки
автобусы
водители

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