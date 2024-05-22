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У Миколаєві знімають автобуси з маршрутів через мобілізацію водіїв

22 травня 2024 12:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Миколаєві поменшає автобусних рейсів — яка причина
Автобуси. Фото: міськрада Миколаєва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Миколаєві мобілізували водіїв громадського транспорту. Тепер у місті буде курсувати на два автобусних рейси менше.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич під час брифінгу.

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"На останній нараді з директором нашого підприємства я отримав інформацію, що в нас мобілізовано додатково водіїв, які працювали, і з наступного тижня на маршрути будуть виходити мінус два автобуси", — сказав міський голова.

Він зазначив, що автобуси будуть стояти, тому що за кермо транспорту немає кому сісти — люди працюють позмінно. Станом на ранок 21 травня у Миколаєві вийшло 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси.

"Мінус два буде, тобто мінус 10% власне автобусів вийде. У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них немає. Тобто ця цифра 22 могла б бути більшою", — додав Сєнкевич.

Водночас жінки-водії "радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою — на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах".

Також він зауважив, що місто отримало від норвезького Крістіансанну шість автобусів, які були у вжитку та ще 12 придбали за гроші Данії. Крім того, нові автобуси для Миколаєва має поставити турецька компанія за договором з Європейським інвестиційним банком.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, як мотивувати військовозобов'язаних до служби.

Також ми писали, що після набуття чинності закону про мобілізацію прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа під час перетину кордону України лише в окремих категорій чоловіків. 

Миколаїв
військовий призов
мобілізація
повістки
автобуси
водії

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