В Минфине рассказали, есть ли деньги на покрытие потребностей дополнительной мобилизации

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: "Украинская правда"

В Министерстве финансов Украины ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по финансированию дополнительной мобилизации. Там заявили, что искусственно увеличить сумму не получится.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко для Business Breakfeast.

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Финансирование дополнительной мобилизации

"Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов... Потому, что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму — не получится так", — сказал Марченко.

По его словам, Минфин ожидает информации о масштабах мобилизации, сроках и необходимых расходах.

Министр отметил, что объявленные ранее объемы финансирования 500 млрд грн достаточно корректные. Однако Марченко говорит, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности:

сроки мобилизации;

сроки демобилизации;

обеспечение подразделений.

По его словам, это может потребовать поиска дополнительных внутренних источников финансирования.

"Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования. Точно могу сказать, учитывая то, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет", — добавил Марченко.

Напомним, в новом законопроекте об усилении мобилизации уменьшено количество силовых структур, сотрудники которых получают отсрочку от мобилизации. Кроме того, штаты этих структур как для воюющей страны несколько великоваты.

Также мы писали, что украинские мужчины, которые сейчас находятся за границей, все равно должны встать на военный учет. В случае отказа к ним будет применен ряд санкций: заблокируют банковские счета и лишат права на консульскую помощь.