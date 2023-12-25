Зміна правил мобілізації — чого очікувати у 2024 році у разі ухилення від призову

Військовий та чоловіки, які йдуть у військкомат. Ілюстративне фото: УНІАН

В українському уряді розробляють новий мобілізаційний законопроєкт, який кардинально може змінити правила проведення загальної мобілізації. Його основна мета — змінити парадигму, аби призов не сприймали як покарання.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в коментарі "Суспільному мовленню".

Читайте також:

Умєров розкрив суть нового підходу до мобілізації

"Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину, які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування", — сказав він.

Він також додав, що уряд вже консолідував всі бази даних з інформацією про чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном. Наразі розглядаються технічні рішення про те, як сповістити їх про необхідність прийти до ТЦК СП.

Зміни, які можуть бути в новому законі:

запровадження чітких правил для ухилянтів — обмеження пересування, працевлаштування та отримання державних послуг;

розширення кола осіб, які підлягають мобілізації — студентів, чоловіків з інвалідністю та інших осіб, які в мирний час не підлягають призову;

покращення ефективності мобілізаційного процесу — використання сучасних технологій для сповіщення призовників та їхнього перевезення до місць служби.

"Я взагалі позитивно на все дивлюсь. Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей", — повідомив Умєров.

Відзначимо, що остаточний вигляд нового законопроєкту про мобілізацію ухвалить лише Верховна Рада.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації 500 тис. військових. Також, як заявив нардеп Вадим Івченко, українців за кордоном, які не встали на облік в ТЦК, обмежать в правах.