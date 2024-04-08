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В Минкульте решили забронировать работников передвижного цирка, — нардеп

8 апреля 2024 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Минкульте решили забронировать работников передвижного цирка, – нардеп
Спектакль в цирке. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В списке предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, неожиданное пополнение — передвижной цирк и фирма, принадлежащая Офису Президента. Их работники получили бронь от мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По данным Железняка, в список были добавлены ГП "Передвижной цирк Украины" и фирма, которая получает финансирование от канала "Рада", контролируемого Офисом Президента.

Он выразил удивление такими действиями, утверждая, что эти организации не имеют никакого отношения к обеспечению жизнедеятельности населения во время мобилизации или военного положения. В своем телеграмме-канале он прокомментировал эту историю как абсурдную.

Согласно сообщению, ГП "Передвижной цирк Украины" получило статус "критически важного предприятия" по указанным причинам. Железняк отметил, что подключение таких организаций к списку может поднять вопрос о прозрачности и справедливости этого процесса.

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Приказ Министерства культуры Украины. Фото: скриншот
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Приказ Министерства культуры Украины. Фото: скриншот

Включение в список критически важных предприятий фирм, непосредственно связанных с властями, может вызвать сомнения в прозрачности и справедливости этого процесса.

"Может быть, это часть Правительства и ОП так тайно назвали", — подытожил Железняк.

В Минкульте решили забронировать работников передвижного цирка, – нардеп - фото 3
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, что Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Также мы писали о том, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации.

Минкульт
нардепы
мобилизация
военнообязанные
цирк

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