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Працівники телемарафону "Єдині новини" отримали бронювання від мобілізації

8 квітня 2024 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Працівники телемарафону "Єдині новини" отримали бронювання від мобілізації
Ведуча телемарафону "Єдині новини". Фото: detector.media
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини" статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їх працівники підлягають бронюванню від мобілізації. 

Про це повідомляє видання Інтерфакс з посиланням на Мінкульт. 

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Так, згідно з указом Мінкульту, статус критично важливих отримали: 

  • телеканал "Ми-Україна";
  • телеканал "1+1";
  • телеканал ICTV;
  • телеканал "Інтер";
  • телеканал "Рада";
  • телеканал "Суспільні новини". 

Крім того, зазначається, що з початку 2024 року відповідний статус критично важливих отримали:

  • представництво Британської телерадіомовної корпорації (ВВС);
  • представництво Deutsche Welle;
  • інформаційне агентство "Укрінформ";
  • ТОВ "Новий канал";
  • ТОВ "Старлайт медіа";
  • ТОВ "Телеканал СТБ";
  • ТОВ "Хмарочос медіа";
  • ТОВ "УНІАН ТБ";
  • ПрАТ "ТК "ТЕТ";
  • ТОВ "ТРК "НБМ";
  • Національна спілка журналістів України.

Раніше ми повідомляли, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації. Також стало відомо про те, чи має право ТЦК анулювати бронювання 34-річного студента.

війна
Мінкульт
телебачення
телемарафон
мобілізація
бронювання
війна в Україні

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