Працівники телемарафону "Єдині новини" отримали бронювання від мобілізації
Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини" статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їх працівники підлягають бронюванню від мобілізації.
Про це повідомляє видання Інтерфакс з посиланням на Мінкульт.
Журналісти яких каналів підлягають бронюванню
Так, згідно з указом Мінкульту, статус критично важливих отримали:
- телеканал "Ми-Україна";
- телеканал "1+1";
- телеканал ICTV;
- телеканал "Інтер";
- телеканал "Рада";
- телеканал "Суспільні новини".
Крім того, зазначається, що з початку 2024 року відповідний статус критично важливих отримали:
- представництво Британської телерадіомовної корпорації (ВВС);
- представництво Deutsche Welle;
- інформаційне агентство "Укрінформ";
- ТОВ "Новий канал";
- ТОВ "Старлайт медіа";
- ТОВ "Телеканал СТБ";
- ТОВ "Хмарочос медіа";
- ТОВ "УНІАН ТБ";
- ПрАТ "ТК "ТЕТ";
- ТОВ "ТРК "НБМ";
- Національна спілка журналістів України.
Раніше ми повідомляли, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації. Також стало відомо про те, чи має право ТЦК анулювати бронювання 34-річного студента.
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