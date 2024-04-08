Працівники телемарафону "Єдині новини" отримали бронювання від мобілізації

Ведуча телемарафону "Єдині новини". Фото: detector.media

Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини" статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їх працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Про це повідомляє видання Інтерфакс з посиланням на Мінкульт.

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Так, згідно з указом Мінкульту, статус критично важливих отримали:

телеканал "Ми-Україна";

телеканал "1+1";

телеканал ICTV;

телеканал "Інтер";

телеканал "Рада";

телеканал "Суспільні новини".

Крім того, зазначається, що з початку 2024 року відповідний статус критично важливих отримали:

представництво Британської телерадіомовної корпорації (ВВС);

представництво Deutsche Welle;

інформаційне агентство "Укрінформ";

ТОВ "Новий канал";

ТОВ "Старлайт медіа";

ТОВ "Телеканал СТБ";

ТОВ "Хмарочос медіа";

ТОВ "УНІАН ТБ";

ПрАТ "ТК "ТЕТ";

ТОВ "ТРК "НБМ";

Національна спілка журналістів України.

Раніше ми повідомляли, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації. Також стало відомо про те, чи має право ТЦК анулювати бронювання 34-річного студента.