У Мінкульті вирішили забронювати працівників пересувного цирку, –нардеп

Вистава у цирку. Ілюстративне фото: УНІАН

У списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, несподіване поповнення — пересувний цирк та фірма, яка належить до Офісу Президента. Тож, їхні працівники отримали бронь від мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Читайте також:

Бронь від мобілізації для цирку

За даними Железняка, до переліку були додані ДП "Пересувний цирк України" та фірма, яка отримує фінансування від каналу "Рада", контрольованого Офісом Президента.

Він висловив своє здивування такими діями, стверджуючи, що ці організації не мають жодного відношення до забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації або воєнного стану. У своєму Телеграм-каналі він прокоментував цю історію як абсурдну.

Згідно з повідомленням, ДП "Пересувний цирк України" отримало статус "критично важливого підприємства" за зазначеними причинами. Железняк зауважив, що підключення таких організацій до списку може порушити питання про прозорість та справедливість цього процесу.

Наказ Міністерства культури України. Фото: скриншот

Наказ Міністерства культури України. Фото: скриншот

Включення до списку критично важливих підприємств фірм, які безпосередньо пов'язані з владою, може викликати сумніви щодо прозорості та справедливості цього процесу.

"Може, це частину Уряду та ВП так таємно назвали", — підсумував Желєзняк.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Також ми писали про те, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації.