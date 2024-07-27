Мобилизация в Украине – кого будут призывать на службу в первую очередь

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

Вызов на службу будет зависеть от специальностей и запросов военного руководства. Сейчас высок спрос на операторов БпЛА, IT-специалистов, а также на представителей тыловых специальностей.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью для NV.

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Кого будут призывать на службу из тех, кто обновил данные

Сейчас в Украине более 4,5 млн. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные. Лазуткин рассказал, что выбор тех, кого будут призывать в армию, будет зависеть именно от специальностей, которые имеют люди и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством.

"В первую очередь это будет зависеть от военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой" , — отметил спикер Минобороны.

Он добавил, что запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину и какая ситуация на линии боевого столкновения.

"Здесь нет четких критериев, которые раз и навсегда установлены. Это будет зависеть от очень многих факторов", — сказал Лазуткин.

В каких специальностях сейчас наибольшая потребность

Спикер Минобороны сообщил, что сейчас очень много запросов на операторов БпЛА. Это связано с тем, что война становится более высокотехнологичной и очень много применяемых роботизированных систем или беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, по тем же причинам есть также запрос на представителей IТ-сферы. Увеличилось количество и на тыловые специальности такие, как повар или делопроизводитель. Традиционно популярны остаются водители, механики, стрелки и разведчики.

"Можно говорить, что довольно-таки разный спектр. Как общество у нас разное, так каждый ищет себя в соответствии со своими навыками, желаниями, страхами, готовностью. Например, многие украинцы за время войны прошли курсы тактической медицины, какие-то базовые курсы, овладели какими-то навыками, по крайней мере, элементарными — они более уверенно чувствуют себя. А кто-то наоборот", — заметил Лазуткин.

Он добавил, что совершенно разные люди из разных социальных слоев, с разным образованием и мотивацией приходят на войну.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы , поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска. Учитывая ситуацию, он призвал в частности украинцев за границей отдать свой конституционный долг.

Ранее мы писали, что около трети людей, которые вступают в ряды защитников Украины, являются добровольцами. Женщины же составляют 20% всего количества граждан, которые по собственному желанию приходят в рекрутинговые центры.