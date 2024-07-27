Мобілізація в Україні — кого призиватимуть на службу в першу чергу

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

Призов на службу буде залежати від спеціальностей та запитів військового керівництва. Наразі є високий попит на операторів БпЛА, IT-фахівців, а також на представників тилових спеціальностей.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю для NV.

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Кого призиватимуть на службу із тих, хто оновив дані

Наразі в Україні понад 4,5 млн військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. Лазуткін розповів, що вибір тих, кого призиватимуть до війська залежатиме саме від спеціальностей, які мають люди і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом.

"В першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури", — зазначив речник Міноборони..

Він додав, що запити можуть змінюватися залежно від того, яка зброя надходить в Україну та, яка ситуація на лінії бойового зіткнення.

"Тут немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це буде залежати від дуже багатьох чинників", — сказав Лазуткін.

У яких спеціальностях наразі найбільша потреба

Речник Міноборони повідомив, що наразі є дуже багато запитів на операторів БпЛА. Це пов'язано з тим, що війна стає більш високотехнологічною і дуже багато застосовується роботизованих систем або безпілотних літальних апаратів.

За його словами, з тих самих причин є також запит на представників ІТ-сфери. Збільшилася кількість і на тилові спеціальності такі, як кухар чи діловод. Традиційно популярними залишаються водії, механіки, стрільці і розвідники.

"Можна говорити, що доволі-таки різний спектр. Як суспільство у нас різне, так кожен шукає себе відповідно до своїх навичок, бажань, страхів, готовності. Наприклад, чимало українців за час війни пройшли курси тактичної медицини, якісь базові курси, опанували якісь навички, принаймні елементарні — вони більш впевнено почуваються. А хтось навпаки", — зауважив Лазуткін.

Він додав, що абсолютно різні люди з різних соціальних прошарків, з різною освітою і мотивацією приходять на війну.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська. Враховуючи ситуацію, він закликав зокрема українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок.

Раніше ми писали, що близько третини людей, які вступають до лав захисників України, є добровольцями. Жінки ж становлять 20% від усієї кількості громадян, які за власним бажанням приходять до рекрутингових центрів.