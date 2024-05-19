В Минобороны объяснили, когда повестка считается врученной — есть нюансы

Дмитрий Лазуткин. Фото: life.pravda.com.ua

В субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Отныне повестки могут выдавать не только представители военкомата, но врученной считается только повестка, которую выдали призывнику под личную подпись.

Об этом в эфире телемарафона "Едині новини" в субботу, 18 мая, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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В настоящее время существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. Других вариантов пока не предусмотрено,

– заметил Лазуткин.

https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n2558229

"Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. Других вариантов пока не предусмотрено", — отметил Лазуткин.

Он добавил, что постановлений или актов, изменяющих этот порядок, пока не существует. Если они появятся, то об этом сообщат.

Также представитель Минобороны напомнил, что теперь вручать повестки имеют право не только сотрудники ТЦК, но и полицейские и работодатели.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины, повестка считается врученной, даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и отправлять средствами почтовой связи.

Также мы рассказывали о том, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации. Согласно новому закону о мобилизации, студентам, получающим второе высшее образование того же уровня, отсрочку предоставлять не будут .

спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин

https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n2558229

спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин

https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n2558229

представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин

https://24tv.ua/koli-povistka-vvazhayetsya-vruchenoyu-lazutkin-dav-vidpovid_n25582