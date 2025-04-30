Кто из медиков потеряет бронирование - объяснение Минобороны

Медицинские работники. Фото: УНИАН

Некоторые из медицинских работников могут потерять бронирование от мобилизации. Но это касается исключительно специалистов дефицитных медицинских специальностей, которые имеют подготовку по военно-учетным направлениям и необходимы для доукомплектования медицинских частей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"В связи с появлением в медиа сообщений о якобы массовом разбронировании медицинских работников, Министерство обороны Украины разъясняет следующее. Запрос Министерства обороны в Министерство здравоохранения касается не всех медиков, а лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас являются критически необходимыми для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины — в частности Сухопутных войск", — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о должностях:

санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев),

фельдшеров,

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

В Минобороны отметили, что причина запроса — дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков.

"После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за недостатка квалифицированного медицинского персонала", — пояснили в ведомстве.

Решение о разбронировании будет касаться только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении

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