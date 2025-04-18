Виїзд за кордон 2025 — чи випустять чоловіка з дружиною та дитиною з інвалідністю

Родина виїжджає за кордон. Фото: Unsplash

Через повномасштабну війну, яку розпочала росія, в Україні діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак законом передбачено перелік підстав, за наявності яких військовозобов'язані громадяни можуть виїхати з країни. Зокрема такою підставою є догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.

Проте, чи випустять чоловіка за кордон, якщо він виїжджає разом з дружиною та дитиною з інвалідністю, нюанси пояснив юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

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Так, за словами правознавця, відповідно до п. 2.1. Правил Перетинання державного кордону громадянами України, під час воєнного стану мають право виїхати за кордон батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Для перетину кордону їм необхідно мати наступні документи:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дитини;

або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями);

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якому зазначено статус "дитина з інвалідністю";

або довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю;

або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, що видана ЛКК закладу охорони здоров’я;

або медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років.

За словами Андрія Топчія, це можуть також бути нотаріально засвідчені копії.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Чи випустять чоловіка за кордон з дитиною з інвалідністю, якщо він виїжджатиме разом з дружиною

Як пояснив юрист, якщо чоловік виїжджає разом із дитиною з інвалідністю — його випустять. Неважливо, їде з ним ще хтось (наприклад, дружина), чи ні. Головне, що він їде разом із дитиною, і в неї є підтвердження інвалідності.

Якщо чоловік хоче виїхати сам за цією підставою — тоді дитина має бути поставлена на консульський облік у посольстві за кордоном. І знову ж таки — неважливо, з ким дитина буде за кордоном (з матір'ю чи кимось іншим).

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