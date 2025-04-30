Хто з медиків втратить бронювання - пояснення Міноборони

Медичні працівники. Фото: УНІАН

Деякі з медичних працівників можуть втратити бронювання від мобілізації. Але це стосується виключно фахівців дефіцитних медичних спеціальностей, які мають підготовку за військово-обліковими напрямами та необхідні для доукомплектування медичних частин Збройних сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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"У зв’язку з появою в медіа повідомлень про нібито масове розбронювання медичних працівників, Міністерство оборони України розʼяснює наступне. Запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоровʼя стосується не всіх медиків, а лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України — зокрема Сухопутних військ", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про посади:

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів),

фельдшерів,

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік.

У Міноборони зауважили, що причина запиту — дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків.

"Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу", — пояснили у відомстві.

Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення

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