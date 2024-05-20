В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+

Военный с телефоном в руках. Фото: АрмияInform

Недавно в Украине было запущено приложение для обновления данных военнообязанными. На 20 мая уже более 260 тысяч граждан осуществили обновление своих данных через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире КИЕВ24.

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Обновление данных в приложении "Резерв+"

По словам спикера Минобороны, количество это превышает показатели ЦНАПов в 80 раз. Пока нет полной статистики по ТЦК. Представитель Министерства обороны сообщил, что находящиеся за пределами страны мужчины теперь также имеют возможность обновлять свои данные. Он отметил, что на начальном этапе запуска мобильного приложения эта опция была недоступна.

Резерв+ — это электронная система, позволяющая пользователям получать актуальную информацию о своем статусе призывника, военнообязанного и резервиста. Это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, дает возможность военнообязанным обновлять свои личные данные, избегая необходимости посещения военных комиссариатов. Кроме того, с помощью приложения можно проверить, какая информация о вас хранится в реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег".

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Также Минобороны начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Записаться можно через специальный сервис.