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У Міноборони розповіли, скільки українців оновили свої дані у застосунку Резерв+

20 травня 2024 13:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Міноборони розповіли, скільки українців оновили свої дані у застосунку Резерв+
Військовий з телефоном в руках. Фото: АрміяInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Нещодавно в Україні запустили додаток для оновлення даних військовозобов'язаними. На 20 травня вже понад 260 тисяч громадян здійснили оновлення своїх даних через мобільний додаток "Резерв+".

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі КИЇВ24.

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Оновлення даних в застосунку "Резерв+"

За словами речника Міноборони, кількість ця перевищує показники ЦНАПів у 80 разів. Представник Міністерства оборони повідомив, що чоловіки, які перебувають за межами країни, тепер також мають можливість оновлювати свої дані. Він зазначив, що на початковому етапі запуску мобільного додатку ця опція була недоступною.

Резерв+ — це електронна система, яка дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про свій статус призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Цей мобільний додаток, розроблений Міністерством оборони України, надає можливість військовозобов’язаним оновлювати свої особисті дані, уникаючи необхідності відвідувати військові комісаріати. Крім того, за допомогою додатку можна перевірити, яка інформація про вас зберігається в реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг".

Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

Також Міноборони почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.

Міноборони
українці
Україна
мобілізація
військовозобов'язані

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