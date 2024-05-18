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У Міноборони відповіли, скільки наразі українців оновили свої дані у застосунку Резерв+

18 травня 2024 20:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Застосунок Резерв+ — скільки українців оновили дані
Військовий з телефоном в руках. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні у суботу, 18 травня, запрацював застосунок "Резерв+" від Міністерства оборони, в якому можна оновити свої дані. Відвідуваність громадян у додатку у 50 разів більше, ніж до Центрів надання адміністративних послуг.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Оновлення даних в застосунку "Резерв+"

За словами Черногоренко, станом на 18:00 у застосунку оновили свої дані 137 тис. громадян України. 

"Станом на зараз... 137 тисяч громадян оновили свої дані онлайн. І загалом у застосунку ми бачимо 287 тисяч успішних авторизацій. Це в 50 раз більше, ніж візитів до центрів надання адміністративних послуг", — відповіла вона.

Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

Також Міноборони почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.

Міноборони
українці
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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