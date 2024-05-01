В Минобороны ответили, как военный должен пользоваться приложением Армия+ в окопе

Украинский военный с телефоном. Фото: mc.today

Некоторых военнослужащих интересует, как они должны пользоваться приложением "Армия+", если в окопе нет интернета. Приложение создают, чтобы упростить рутинные процессы.

На этот вопрос ответила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Использование приложения "Армия+"

Черногоренко отметила, что приложение, разрабатываемое командой Минобороны, должно стать помощником в повседневной жизни военнослужащего и упростить рутинные процессы. По ее словам, в окопе, где нет интернета, сложно пользоваться любым приложением — будь то любое банковское приложение или мессенджер.

"Но находясь на отдыхе, ротации или просто не на позициях, гораздо удобнее будет воспользоваться функцией электронного рапорта, чем писать его от руки. Так же получить ответы на свои вопросы в базе знаний", — отметила Черногоренко.

Напомним, Министерство обороны Украины совместно с Министерством цифровой трансформации работает над новым приложением под названием "Армия+". Он будет создан специально для украинских военнослужащих и будет содержать соответствующие документы и услуги.

Также Черногоренко ответила на ряд вопросов военных. В частности, чиновник рассказала, какую юридическую силу имеет электронный рапорт.