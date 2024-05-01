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У Міноборони відповіли, яку юридичну силу має електронний рапорт

1 травня 2024 14:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Міноборони відповіли, яку юридичну силу має електронний рапорт
Заступник Міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Фото: Міноборони
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко відповіла на низку запитань військових. Зокрема чиновниця відповіла, яку юридичну силу має електронний рапорт.

Про це повідомило видання АрміяInform у вівторок, 30 квітня.

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Юридична сила електронного рапорту

"Яка юридична сила електронного рапорту? Якщо під час подання паперового мені у стройовій частині дають вхідний номер документа, і я потім можу відстежувати його, то як це працюватиме в електронному варіанті?", — запитав лейтенант ЗСУ.

За словами Черногоренко, юридична вага електронного рапорту еквівалентна паперовому. При подачі електронного рапорту, як і у випадку з паперовим, ви отримаєте унікальний реєстраційний номер від стройової частини, що дозволить вам слідкувати за процесом обробки документа. У електронній системі ви матимете можливість переглядати актуальний статус рапорту в режимі реального часу, наприклад, чи він зареєстрований, на підписі, погоджений або відхилений. У разі відхилення рапорту, командир зобов’язаний буде вказати причину відхилення в спеціальному полі та підтвердити це своїм електронним підписом.

Нагадаємо, в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Він покликаний зменшити кількість помилок під час ведення військового обліку в Україні внаслідок людського чинника та унеможливити будь-які корупційні ризики.

Раніше ми писали, що передбачено, що в е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою та подати дані у ТЦК та СП. Крім того, українці зможуть дізнатися, чи є про них інформація в реєстрі "Оберіг".

Міноборони
ЗСУ
українці
Україна
військові
мобілізація
рапорт

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