Юрист відповів, хто має з’явитися до ТЦК без повістки з 1 травня

Черга біля одного із ТЦК. Фото: "Терен"

Відповідно до нового закону про мобілізацію військовозобов'язані повинні в період з 18 травня по 18 липня відвідати ТЦК. Важливо, щоб чоловіки не чекали повістки, а з'явилися самостійно.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів голова комітету з міграційного права Асоціації правників України Владислав Зайцев у вівторок, 30 квітня.

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Юрист зазначив, що відвідування ТЦК задля уточнення своїх облікових даних можливе й до зазначеної дати, але після 18 травня візит потрібно буде повторити.

Зайцев підкреслює, що всі українські громадяни, які знаходяться на військовому обліку, повинні протягом 60 днів після набрання чинності новим законом з’явитися до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) для оновлення своїх даних.

Це також стосується осіб, які мають бути взяті на військовий облік. Вони зобов’язані протягом вказаного терміну надати інформацію про своє місце проживання, контактні номери телефонів, електронні адреси (якщо такі є) та інші особисті дані.

"Закон набуває чинності 18 травня 2024 року. Отже, до 18 липня 2024-го громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані уточнити облікові дані", — підкреслив юрист.

Для тих, кого мають взятий на військовий облік, терміни регулюються іншим чином — протягом 60 днів з моменту набрання чинності указу президента України про оголошення мобілізації.

Зайцев зазначив, що наразі мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені з 6 лютого до 13 травня 2024 року, тому відлік часу для оновлення даних буде від нового указу президента про продовження мобілізації.

Юрист також зазначає, що військовозобов’язані можуть уточнити свої дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) або електронний кабінет, крім ТЦК та СП.

Для військовозобов’язаних, які зараз перебувають за кордоном, не обов’язково повертатися в Україну для оновлення даних. Вони можуть подати інформацію через електронну пошту свого ТЦК або зателефонувати на офіційний номер, вказаний на сайті відповідного територіального центру.

Реєстрація в електронному кабінеті призовника є добровільною, і уряд має забезпечити його створення та функціонування протягом двох місяців після опублікування закону.

"Оскільки закон в офіційному виданні Голос України опублікували 17.04.2024, то електронний кабінет призовника очікується до 17.06.2024", — додав юрист.

Раніше ми повідомляли, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої військово-облікові дані для ТЦК.