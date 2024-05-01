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У Міноборони відповіли, як військовий повинен користуватися додатком Армія+ в окопі

1 травня 2024 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони відповіли, як військовий повинен користуватися додатком Армія+ в окопі
Український військовий із телефоном. Фото: mc.today
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Деяких військовослужбовців цікавить, як вони повинні користуватися додатком "Армія+", якщо в окопі немає інтернету. Застосунок створюють, аби спростити рутинні процеси.

На це питання відповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Користування додатком "Армія+"

Черногоренко зазначила, що застосунок, який розробляє команда Міноборони, має стати помічником у повсякденному житті військовослужбовця та спростити рутинні процеси. За її словами, в окопі, де немає інтернету, складно користуватися будь-яким застосунком — чи то будь-який банківський додаток, чи месенджер.

"Але перебуваючи на відпочинку, ротації чи просто не на позиціях, набагато зручніше буде скористатися функцією електронного рапорту, аніж писати його від руки. Так само отримати відповіді на свої питання у базі знань", — зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для українських військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.

Також Черногоренко відповіла на низку запитань військових. Зокрема, чиновниця розповіла, яку юридичну силу має електронний рапорт.

Міноборони
ЗСУ
українці
Україна
армія

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